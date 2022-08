Para ter em casa: 5 produtos para manter seu cabelo saudável

Desenvolvido com óleos de macadâmia e abacate, este produto contém vitamina E, que nutre os fios e te garantem aquele toque sedoso e um lindo brilho para seus fios. Segundo Fabio, ele é muito indicado para cabelos que precisam de um óleo com alto poder de nutrição.

Não há nada melhor do que manter seu cabelo sempre saudável e bonito, não é mesmo? Mas para atingir resultados satisfatórios, você precisa ter uma rotina de cuidados que irão lhe ajudar a sempre ter aquele cabelão. E para te auxiliar nesta missão, o hair designer e visagista Fabio Oliver selecionou 5 produtos incríveis que não podem faltar na sua necessaire.

2. Care Derma Regulate Shampoo, Keune: https://amzn.to/3pUTvRC

Para Fabio, "uma lavagem com produtos de qualidade é essencial para a saúde dos fios". E para essa etapa, o hair designer recomenda o shampoo Care Derma Regulate da Keune, que ajuda no controle da oleosidade sem ressecar o fio e restaurando o funcionamento natural do couro cabeludo.