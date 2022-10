Ofertas para o bebê: 13 itens incríveis para garantir na Amazon

Tapete de atividades, babá eletrônica e outras ofertas para a rotina do bebê

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 17h00

Que tal aproveitar as ofertas do site da Amazon para renovar alguns itens da rotina dos pequenos? De tapete de atividades a sabonete líquido, para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 13 produtos incríveis que vão garantir mais diversão, praticidade e segurança para os bebês. Dá uma olhada:

1. Tapete De Atividades Com Bolinhas More-In-One Ball, Bright Starts: https://amzn.to/3Mkh9kC

2. Girafa Pick a Block, Fisher Price, Mattel: https://amzn.to/3VkPvZc

3. Fisher-Price Lontra Doces Sonhos Hora de Dormir com Luzes e Sons Relaxantes: https://amzn.to/3CoVC5L

4. Travel System Mobi, Safety 1st, Pink Paint: https://amzn.to/3Mj44br

5. Fisher Price Baby Bicho Preguiça Atividades Divertidas: https://amzn.to/3CIXKa2

6. Gel Lavante Sabonete Líquido Hipoalergênico Corpo e Cabelo, Mustela Bebê: https://amzn.to/3T15p90

7. Banquinho de Atividades, Fisher Price: https://amzn.to/3RQYf6n

8. Ginásio De Atividades Com Piano Safari, Buba: https://amzn.to/3T7KJw2

9. BUBA Naninha Guaxinim: https://amzn.to/3Cl9qOY

10. Cadeira para Auto All-Stages Fix 2.0 Cinza e Preto Fisher Price: https://amzn.to/3rHNBEc

11. Tapete Para Banho Safe Bath, Multikids Baby: https://amzn.to/3RPZpyS

12. Babá Eletrônica Digital com Vídeo - NUK: https://amzn.to/3Exv8Sq

13. Sabonete Líquido da Cabeça aos Pés Baby Dove Hidratação: https://amzn.to/3ekNH1v

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

