Ofertas em beleza: 6 produtos para garantir na Amazon

Máscara facial, óleo capilar e outros produtos em oferta que vão fazer a diferença na rotina de beleza

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 09h06

Nada melhor para uma beauty lover do que ofertas em beleza, não é mesmo? Por isso, preparamos uma lista com 6 produtinhos incríveis que vão fazer a diferença na rotina de cuidados e estão com ótimos preços no site da Amazon! Dá uma olhada: 1. Máscara Drama Queen Coco, Lola Cosmetics: https://amzn.to/39LeT6T Indicado para cabelos secos e fragilizados, a Máscara Capilar Drama Queen Coco da Lola Cosmetics possui fórmula vegana enriquecida com água de coco e manteiga de karité. Perfeita para a rotina de cuidados das madeixas loiras naturais, coloridas ou mechadas, a máscara restaura os fios, devolve a maleabilidade, condiciona e potencializa o brilho.

Crédito: Reprodução/Amazon

2. CeraVe, Creme Hidratante: https://amzn.to/3lVBelf Formulado com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, esse creme incrível da CeraVe possui textura cremosa, rápida absorção e é indicado para a pele seca a extra seca. Potente e eficaz, o produto hidrata intensamente e restaura a barreira protetora da pele.

3. BT Plush Vintage, Bruna Tavares: https://amzn.to/3MDJbXM Multifuncional, o BT Plush possui textura mousse e acabamento semi matte. Fácil de aplicar, ele pode ser usado como batom ou blush. Além disso, sua fórmula altamente nutritiva previne o ressecamento e promove a renovação da pele. Legal, né?

4. Máscara Facial L'Oréal Paris Argila Pura Detox Esfoliante: https://amzn.to/3LFYnCv Formulada com três argilas puras e extrato de algas vermelhas, essa máscara facial da L'Oréal Paris conta com ação renovadora e suavizante. Garantindo uma esfoliação suave no rosto, ela renova a pele, desobstrui os poros e promove maciez.

5. MAYBELLINE Pó Bronzeador City Bronzer Contorno Facial Medium 200: https://amzn.to/3sStnbE Com textura suave e sedosa, o pó bronzeador City Bronzer da Maybelline possui fórmula enriquecida com manteiga de cacau, é fácil de espalhar e garante uma pele com aspecto bronzeado natural.

6. Pinga Açaí e Pracaxi, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3PBC4kD Indicado para todos os tipos de cabelos, o óleo capilar Pinga Açaí e Pracaxi da Lola Cosmetics protege os fios, nutre, hidrata, promove maciez e potencializa o brilho.

