Limpeza e hidratação: 5 produtos incríveis para a hora do banho

Que tal deixar o seu banho mais especial e relaxante? Para te ajudar a ter um momento de self care perfeito, preparamos uma lista com 5 produtos que vão garantir uma pele mais limpa, macia e hidratada. Dá uma olhada:

Com ação super hidratante, o Shower Gel Pink Peach da Océane limpa o corpo delicadamente, perfuma a pele com um agradável aroma de pêssego e promete um banho mais relaxante e refrescante.

5. Granado - Sais de Banho Terrapeutics Calêndula, 5 Sachets: https://amzn.to/3faB89d

Enriquecido com óleo natural de calêndula, os sais de banho da Granado podem ser usados na banheira, no chuveiro e como escalda-pés. Com ação suavizante, o produto proporciona uma deliciosa sensação de bem-estar e conta com 5 sachets.