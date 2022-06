Kit de acessórios, adega e mais: 7 itens para os fãs de vinho

Com um estojo exclusivo de couro, esse kit da Oster acompanha um abridor de vinho elétrico, cortador de lacres de alumínio, anel antigotas e bomba a vácuo para fechar a garrafa.

É apaixonada por vinho? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista com 7 itens incríveis que todo apaixonado pela bebida vai querer ter em casa. E tem de tudo: kit de acessórios, adega, conjunto de taças, aerador e muuito mais. Dá uma olhada:

Apresentando as diferentes texturas dos vinhos e dos alimentos, além de diversas outras informações valiosas, esse livro é a escolha ideal para quem deseja aprender tudo sobre harmonização.

4. Abridor De Vinho Elétrico Emborrachado: https://amzn.to/3ojTneO

Com design elegante, esse abridor de vinho elétrico é prático de usar e conta com acabamento emborrachado que garante toque suave e mais firmeza na hora do manuseio.