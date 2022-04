Hora da alimentação: 6 itens para a rotina dos pequenos

Super compacta, o Assento Elevatório da Chicco possui alça para transporte, cinto de três pontos, bandeja removível e altura ajustável em três posições para acompanhar o crescimento do bebê.

Que tal deixar a hora da alimentação das crianças ainda mais prática, segura e divertida? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com assento elevatório, porta frutinha e outros itens incríveis que vão fazer a diferença na rotina! Dá uma olhada:

Com tampa protetora para transporte e borda 360° que permite que o líquido seja ingerido por toda sua extensão, o Magic Copo da NUK é resistente, fácil de limpar e possui capacidade de 230ml.

4. Porta Frutinha, BUBA: https://amzn.to/3xFv7IG

Com sugador em silicone, o Porta Frutinha da BUBA é perfeito para a introdução alimentar. Com ele, os pequenos podem degustar frutas e legumes com mais segurança para não engasgar.