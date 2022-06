Hidratante facial: 5 opções para a rotina de cuidados com a pele

Perfeito para peles sensíveis, esse creme facial noturno de aloe vera da The Body Shop possui ação calmante e garante uma pele mais hidratada, macia e suave.

1. Creme Hidratante Facial Calmante Noturno Aloe Vera, The Body Shop: https://amzn.to/3tZTfDl

Está em busca de um bom hidratante facial? Então nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 5 cremes faciais que vão garantir uma pele mais macia, bonita e saudável. E tem de tudo: com ação calmante, antissinais e muito mais. Dá uma olhada:

Enriquecido com ácido hialurônico e pepino, o hidratante em gel da NIVEA controla a oleosidade da pele, hidrata intensamente por 24 horas e ajuda a prolongar a maquiagem.

Oil free e com textura primer, o Hidratante Matte 3 em 1 da Neutrogena possui D-Pantenol, Glicerina e Arginina em sua fórmula. Com tecnologia que reduz a oleosidade da pele, ele promove hidratação intensa por 24 horas e garante efeito primer instantâneo. Perfeito para usar antes da maquiagem!

Com ação calmante, esse hidratante da CeraVe é ideal para peles normais a secas. Formulada com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, ela hidrata profundamente por 24 horas e restaura a barreira protetora da pele.

5. Hidratante Facial Neutrogena Bright Boost Antissinais: https://amzn.to/3xRwRwP

Com textura oil free, além de acelerar a renovação celular em até 10x, esse hidratante antissinais garante uma pele mais jovem, uniforme e iluminada. Com resultados comprovados, ele reduz visivelmente as linhas finas após 8 semanas de uso contínuo.