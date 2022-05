Hidratante corporal: 6 opções para a rotina de cuidados com a pele

Além de melhorar a textura, a hidratação corporal é essencial para quem deseja uma pele mais macia, suave, saudável e bonita, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 loções hidratantes que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada e não deixe de garantir a sua favorita:

1. Hidratante Desodorante Milk, NIVEA: https://amzn.to/3osuHAR

Ideal para a pele seca a extrasseca, esse hidratante incrível da NIVEA possui óleo de amêndoas em sua fórmula, textura densa e de rápida absorção, proporciona hidratação intensiva por 48 horas e garante uma pele mais macia e suave.

2. Loção Hidratante Corporal Chá Verde, The Body Shop: https://amzn.to/3oxhQgQ

Com aroma cítrico energizante, essa loção corporal de chá verde da The Body Shop possui ação antioxidante, é enriquecida com óleo de gergelim e hidrata a pele com delicadeza por até 12 horas.

3. Hidratante Corporal Body Care Intensive Hidrata & Repara, Neutrogena: https://amzn.to/3A3p4eA

Indicado para a pele seca a extrasseca, esse hidratante da Neutrogena é formulado com alta concentração de glicerina e D-panthenol, conta com textura super levinha e de rápida absorção, hidrata profundamente por 48 horas e restaura a barreira protetora da pele.

4. Hidratante Corporal Terrapeutics Lavanda, Granado: https://amzn.to/3iwlhjM

Enriquecido com extrato natural de lavanda, esse hidratante da Granado possui propriedades relaxantes, fórmula fluida e promete uma pele mais macia, suave, hidrata e perfumada.

5. Angel Body Lotion, Thierry Mugler: https://amzn.to/2WK6Hhe

Leve e suave, Angel Botin Lotion perfuma intensamente a pele com uma fragrância super sensual e fresca. Além disso, hidrata profundamente e proporciona suavidade.

6. Nativa SPA, Baunilha de Madagascar: https://amzn.to/3oEAO4W

Com uma fragrância doce e, ao mesmo tempo, cítrica, essa loção de Baunilha de Madagascar da Nativa SPA possui embalagem prática, hidrata a pele profundamente e perfuma por muito mais tempo.

