Fechadura digital, aspirador robô e mais: 7 itens para uma casa inteligente

Confira dicas de produtos que vão tornar a sua casa mais tecnológica

Se você deseja uma rotina muito mais prática e tecnológica, que tal apostar em produtos inteligentes? Com sensores e processadores, esses itens podem ser conectados e realizam diversas tarefas do dia a dia, tornando-a ainda mais simples com alguns comandos de voz. Demais, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 itens para uma casa inteligente que você precisa conhecer e garantir. Confira seus maiores benefícios e escolha seus favoritos:

1. Fechadura digital, Intelbras: https://amzn.to/44Wi3LW

Essa fechadura digital possui teclado touch screen e abertura por senha. Além disso, conta com aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca, e sensor programável que realiza o travamento automático da porta assim que ela é fechada.

2. Câmera inteligente interna, Intelbras: https://amzn.to/3Ztbxve

Compatível com a Alexa e Google Assistente, essa câmera de segurança foi desenvolvida para cuidar da sua residência mesmo quando você estiver ausente. Com ela, você poderá acessar suas imagens em qualquer lugar através do smartphone. Possui também a função Babá Eletrônica, imagens em full HD, visão noturna, notificação por movimento, áudio bidirecional e campo de visão de 131°.

3. Smart lâmpada, Positivo Casa Inteligente: https://amzn.to/3sXRetx

Essa lâmpada conta com iluminação em LED branca (quente e fria) com controle de intensidade e temperatura, conexão Wi-Fi e compatibilidade com Alexa e Google Assistente.

4. Aspirador de pó robô, WAP: https://amzn.to/45TvPjD

Esse aspirador robô pode varrer, espirrar, aspirar e passar pano de forma totalmente automática, deixando seu ambiente limpo e renovado em instantes. Capaz de trabalhar sozinho, possui três modos de limpeza (que inclui cantos, limpeza aleatória e em espiral), além de contar com um reservatório com capacidade para 250ml.

5. Nutri alimentador para cães, Ekaza: https://amzn.to/44VzHj0

Esse item possui capacidade para 4 litros, ajudando a alimentar o seu cãozinho de forma mais prática. Conta com filtro dissecante que deixa a ração fresca e sem umidade, câmera de 2K que grava e reproduz áudio para que você interaja em tempo integral com o bichinho e muito mais.

6. Umidificador de ar, Elgin: https://amzn.to/3rbjB7c

Esse umidificador de ar possui display digital (que mostra a temperatura e umidade relativa do ambiente), desligamento automático, três níveis de intensidade da névoa, modo smart (que ajusta a umidade do ar para evitar saturação do ambiente) e é bivolt.

7. Echo Dot, 5ª geração: https://amzn.to/44Y1j7c

Curta uma experiência sonora incrível com essa versão do Echo Dot! Com vocais nítidos, graves potentes e um som vibrante, esse Echo Dot conta com a Alexa, assistente de voz da Amazon, integrada ao aparelho para realizar as mais diversas atividades do dia a dia - como acender e apagar as luzes, fazer ligações, acessar aplicativos de streaming, responder dúvidas sobre o trânsito e muito mais!

