Echo, smart lâmpada, câmera de segurança e mais: 10 itens para uma casa inteligente

Confira dicas de eletrônicos para garantir uma rotina prática e eficiente

Que tal garantir uma casa - e rotina - muito mais tecnológica e prática? Para isso, investir em itens de casa inteligente é uma ótima opção! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 eletrônicos que vão automatizar o seu lar e deixá-lo ainda mais incrível. Tem de tudo: Echo, smart lâmpada, câmera de segurança e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Smart Lâmpada, Positivo Casa Inteligente: https://amzn.to/42KK0qz

Descrição do produto: conexão Wi-Fi | Compatível com Alexa e Google Assistente, permitindo que você utilize comandos de voz para controlar a luz | Pode ser controlada de qualquer lugar através do aplicativo Positivo Casa Inteligente | Ajuste e controle de temperatura de cor e intensidade + RGB | Potência de 9W.

Reprodução/Amazon

2. Câmera de segurança 360°, Tapo: https://amzn.to/3UGGSu3

Descrição do produto: conexão Wi-Fi | Vídeo em alta definição com 1080p Full HD | Câmera gira em 360° horizontal e 114° vertical | Visão noturna | Notificação de movimento em tempo real | Controle através do aplicativo Tapo | TP-Link Tapo C200 | Áudio bidirecional | Armazenamento de 512GB | Controle de voz | Compatível com Alexa e Google Assistente.

Reprodução/Amazon

3. Fechadura digital touch, Intelbras: https://amzn.to/3UABGYy

Descrição do produto: aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca | Aplicação de sobrepor adaptável a vários tipos de portas | Teclado touch screen | Abertura por senha, com programação de até 4 senhas diferentes | Sensor programável que realiza o travamento automático da porta | Display luminoso.

Reprodução/Amazon

4. Aspirador de pó robô, WAP: https://amzn.to/3UGx03a

Descrição do produto: 3 em 1 (varre, aspira, passa pano) | MOP para limpeza | Autonomia de 1h40 de duração | Escova giratória, ideal para cantos | 3 modos de limpeza (aleatório, cantos e espiral) | Sensores de impacto e antiqueda, que redirecionam o aspirador quando encontra um obstáculo | Rodas emborrachadas.

Reprodução/Amazon

5. Interruptor touch, Intelbras: https://amzn.to/48ne3FY

Descrição do produto: controle de intensidade da luz pelo aplicativo ou comando de voz | Compatível com Alexa e Google Assistente | Teclas touch sensíveis ao toque | LED indicador | Vidro temperado resistente a riscos + plástico anti-chamas.

Reprodução/Amazon

6. Tomada inteligente, Ekaza: https://amzn.to/49BYonq

Descrição do produto: controle através do aplicativo Ekaza, Alexa ou Google Assistente | Conexão Wi-Fi | Compatível com ventiladores, luminárias, cafeteiras, pranchas de cabelo e muito mais | Controle de dispositivos inteligentes conectados.

Reprodução/Amazon

7. Echo Pop: https://amzn.to/48yAus9

Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

Reprodução/Amazon

8. Echo Dot, 5ª geração: https://amzn.to/3OGG7gH

Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

Reprodução/Amazon

9. Echo Show 10: https://amzn.to/49hr9G5

Descrição do produto: Alexa integrada | Tela de 10” com resolução de 1280 x 800 pixels | Sensor de movimento | 2 alto-falantes de 1,0” | Câmera de 13MP com enquadramento automático | Personalização por reconhecimento facial (Visual ID) | HUB de casa inteligente Zigbee integrado | 4 microfones | Dimensões de 251mm x 230mm x 172mm.

Reprodução/Amazon

10. Hub de automação inteligente, Intelbras: https://amzn.to/3T02LDc

Descrição do produto: conecta e integra todos os seus dispositivos Zigbee da linha IZY | Tecnologia e comunicação sem fio, garantindo segurança e velocidade | Compatível com Alexa e Google Assistente.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy