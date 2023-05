"É Assim Que Acaba": conheça o livro de sucesso escrito por Colleen Hoover

A obra domina as listas de livros mais vendidos ao redor do mundo e possui mais de 2 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil

Colleen Hoover é um fenômeno editorial, com vários títulos assinados por seu nome no topo das listas de vendas ao redor do mundo. A autora de Romances voltados para o público adulto conquista os leitores com suas histórias incríveis. "É Assim Que Acaba" é seu livro mais famoso, com mais de 2 milhões de cópias vendidas somente no Brasil.

A obra conta sobre Lily Bloom, que nunca teve uma vida fácil, mas sempre batalhou e fez de tudo para conquistar o que queria. Saiu da pequena cidade que cresceu no Maine, se mudou para Boston, formou-se em marketing e abriu uma floricultura.

Durante esse novo período de sua vida, ela conhece Ryle, um lindo neurocirurgião que tem uma grande aversão a relacionamentos. Contudo, ele acaba se atraindo por ela e ambos engatam em um romance. Mas a relação não é nada daquilo que Lily esperava. Será que ela conseguirá enxergar que essa vida cheia de turbulências não é algo que ela quer para sua vida?

Reprodução/Amazon

O sucesso ganhou uma versão especial para colecionadores pela Editora Galera, que publica os livros de Hoover no Brasil. A edição conta com capa dura e uma linda lateral desenhada que ficará perfeita em sua estante! Ah, e dessa vez, o livro conta com fotos da família da autora, além de uma entrevista exclusiva entre Colleen e sua mãe, cuja história inspirou a criação do enredo do livro.

"É Assim Que Acaba" está disponível na Amazon nas versões comum e de colecionador, tal como a sua sequência, "É Assim Que Começa", que dá continuidade para a história.