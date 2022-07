Dia dos Avós: 15 ideias para garantir o presente ideal

Selecionamos 15 produtos de beleza para presentear no Dia dos Avós

Você sabia que hoje, dia 26 de julho, é celebrado o Dia dos Avós? De origem portuguesa, o objetivo da data é homenagear e agradecer todo o amor, carinho e dedicação dos avós com os netos. Pensando nisso, para te ajudar a acertar em cheio na escolha do presente, preparamos uma lista com 15 produtos de beleza que prometem conquistar a todos. Afinal, o autocuidado é essencial em qualquer idade! Confira nossa seleção: 1. Bioré UV Bright Milk: https://amzn.to/3PUyHV9 Com toque macio e seco, o Bioré UV Bright Milk possui fórmula enriquecida com ácido hialurônico e glicerina. Além disso, conta com proteção UVA e FPS 50, proporciona hidratação, ilumina, e deixa a pele com um leve tom rosado.

2. NIVEA MEN DEEP Gel de Limpeza 3 em 1: https://amzn.to/3PYXUh5 Prático e eficaz, esse produtinho da NIVEA pode ser usado no rosto, corpo e cabelo. Formulado com argila microfina, o produto conta com uma textura suave que se transforma em uma espuma cremosa que limpa a pele e o cabelo profundamente. Além disso, garante sensação de frescor.

3. Hyaluron-Filler Elasticity Noite, Eucerin: https://amzn.to/3b5saID Enriquecido com ácido hialurônico, esse creme facial noturno da Eucerin hidrata intensamente e preenche as rugas da pele de dentro para fora.

4. Shampoo para Cabelo STMNT: https://amzn.to/3Bj1uPi Com carvão ativado e mentol em sua fórmula, esse shampoo incrível da STMNT refresca o couro cabelo enquanto proporciona uma limpeza profunda para os fios.

5. NIVEA Hidratante Labial Original Care: https://amzn.to/3z8GeJf Formulado com óleo de jojoba, óleo de abacate e manteiga de karité, o Hidratante Labial Original Care da NIVEA conta com textura cremosa e proporciona hidratação profunda por 24 horas.

6. NIVEA MEN Bálsamo Pós-Barba: https://amzn.to/3cEOKbl Com textura leve e de rápida absorção, o NIVEA MEN Bálsamo Pós-Barba possui fórmula enriquecida com aloe vera e glicerina. Além de ajudar nas irritações causadas pelo barbear, o produto hidrata a pele e proporciona sensação de alívio.

7. OSiS Blow & Go, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3ouB19A Além de proteger os fios do calor de aparelhos térmicos como chapinha e secador, o OSiS Blow & Go, da Schwarzkopf Professional acelera a secagem do cabelo, controla o frizz, potencializa o brilho e a maciez.

8. NIVEA Hidratante para Banho Milk: https://amzn.to/3zxRNLj Perfeito para a pele seca, o Hidratante Milk para Banho da NIVEA conta com textura cremosa, rápida absorção e óleo de amêndoas em sua fórmula. Com ação desodorante, ele garante uma pele mais macia e super hidratada.

9. Bioré Massage Cleansing Gel: https://amzn.to/3ouxnwv O Bioré Massage Cleansing Gel elimina as impurezas da pele facilmente. Além disso, ajuda a remover as obstruções dos poros e promete uma pele mais limpa, lisinha e uniforme.

10. Spray em Pó Modelador de Cabelo STMNT Powder: https://amzn.to/3cEyuqQ Com efeito super fosco, esse spray em pó da STMNT auxilia na modelagem do cabelo e ajuda a obter a textura perfeita.

11. NIVEA Creme Hidratante: https://amzn.to/3Br5aye Com glicerina e eucerit em sua fórmula, o clássico Creme Hidratante NIVEA pode ser aplicado no rosto e no corpo. Super hidratante e com textura densa, ele previne rugas e protege a pele contra o ressecamento.

12. Eucerin Hyaluron-filler + Elasticity Contorno dos Olhos: https://amzn.to/3J4CWeI Com proteção UVA e FPS 15, esse produtinho da Eucerin possui fórmula enriquecida com ácido hialurônico e saponina. Além de reduzir e prevenir rugas ao redor dos olhos, ele promete uma pele mais rejuvenescida e lisa.

13. Hair & Body Cleansing Bar, STMNT: https://amzn.to/3S6mej1 Formulado com carvão ativado, o Hair & Body Cleansing Bar é um shampoo em barra para cabelos e corpo que remove as impurezas com eficiência dos fios e da pele.

14. NIVEA MEN Creme 4 em 1: https://amzn.to/3PIpIqE Com fórmula leve, não oleosa e de rápida absorção, o NIVEA MEN Creme 4 em 1 é rico em vitamina E e proporciona a hidratação ideal para o rosto, corpo, pós-barba e mãos.

15. BlondMe Elixir de Brilho, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3OBpqA8 Esse elixir de brilho suaviza a textura dos fios, promove alinhamento, selagem das cutículas, controla o frizz e proporciona um brilho sofisticado que valoriza e realça os tons de loiro.

