Dia das Crianças: 5 eletrônicos para arrasar nos presentes

Confira 5 eletrônicos que irão surpreender como presentes no Dia das Crianças

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 18h00

O Dia das Crianças está chegando e não há nada que surpreenda os pequenos do que bons presentes, não é mesmo? E se você está procurando um presente tecnológico que irá agregar na vida dos pequenos, nós selecionamos 5 eletrônicos incríveis para eles. Com ajuda doGuia de Presentes da Amazon, você confere este e outros itens incríveis para arrasar nos presentes em 2022. Então não deixe de passar pela página oficial da Amazon e conferir outras opções incríveis para as crianças. Confira nossa seleção e aproveite: 1. Fone De Ouvido Headset Gamer Com Led, Warrior: https://amzn.to/3e0ue69 Se o pequeno gosta de jogar video games, vale a pena investir em um bom headset para ele ter uma experiência incrível no mundo virtual. Esse modelo da Warrior possui luz LED e conector USB, além de plug p2 3.5mm para saída de áudio e cabo de nylon com 2.2 metros de comprimento.

Reprodução/Amazon

2. Caixa de Som Bluetooth JBL GO 3 4.2W Verde Água: https://amzn.to/3EbEvXK Para as crianças que amam música, você pode presenteá-las com uma linda mini caixa de som. Com conexão Bluetooth 5.1, sua bateria dura até 5 horas e seu sistema é à prova d'água e poeira.

Reprodução/Amazon

3. Wacom One CTL472 - Mesa Digitalizadora: https://amzn.to/3CoA75p Que tal levar os nossos pequenos artistas para outro nível tecnológico? A mesa digitalizadora ajuda a digitalizar os desenhos, feitos com muito mais precisão. Ela acompanha uma caneta eletromagnética para que você possa criar desenhos e até editar fotos. Ah, e ela é suuuper fácil de configurar.

Reprodução/Amazon

4. Câmera Instax Mini 11 - Lilás: https://amzn.to/3CqGnuv Permita que as crianças tirem suas próprias fotos com a câmera instantânea, que além de ser super divertida, permite que eles possam imprimir suas memórias rapidamente. Será uma ótima atividade para eles saírem do convencional.

Reprodução/Amazon

5. Galaxy Tab A7 Lite 4G 32GB 3G RAM Tela imersiva 8.7 pol: https://amzn.to/3rupVmJ Se você quiser apostar em um presentão, que tal presentear o pequeno com um lindo tablet? O Galaxy Tab A7 Lite 4G permite que ele jogue, assista séries e filmes, estude e se divirta em um só lugar. Perfeito, não é mesmo?

Reprodução/Amazon