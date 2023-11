Cuidados com o bebê: 10 produtos para a hora do banho e higiene dos pequenos

Shampoo, sabonete, talco e muitos outros itens para a rotina de cuidados dos bebês

Que tal deixar a rotina de cuidados dos bebês ainda mais prática e eficaz? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 produtinhos incríveis para banho e higiene dos pequenos - e que vão fazer toda a diferença no dia a dia!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Shampoo de glicerina, Johnson’s Baby: https://amzn.to/3QqJkRq

Desenvolvido com glicerina vegetal, esse shampoo é hipoalergênico, limpa, protege e hidrata o cabelo dos pequenos. É tão suave para os olhos quanto água pura, com sua exclusiva fórmula “Chega de lágrimas”.

Reprodução/Amazon

2. Kit higiene, Multikids Baby: https://amzn.to/3QIh5ip

Perfeito para cuidar dos pequenos no dia a dia, esse kit higiênico possui um pente fino com pontas arredondadas, um cortador de unhas e tesouras com bordas arredondadas e uma lixa para auxiliar no acabamento do corte das unhas.

Reprodução/Amazon

3. Gel de banho, Mustela: https://amzn.to/46UvGNr

Esse gel de banho possui ingredientes de origem natural, com abacate de cultivo orgânico. Limpa com eficácia, respeitando a delicadeza da pele e do couro cabeludo. Além disso, não arde os olhos e é hipoalergênico.

Reprodução/Amazon

4. Tapete para banho arco-íris, Buba: https://amzn.to/46VpBR6

Ideal para impedir que as crianças escorreguem durante o banho, este tapete possui múltiplas ventosas para garantir mais segurança.

Reprodução/Amazon

5. Talco bebê, Granado: https://amzn.to/3QLi1CZ

Desenvolvido para prevenir ou combater assaduras causadas pela umidade devido à sua ação secativa, esse talco possui amido de milho, que mantém a pele do bebê seca e suave.

Reprodução/Amazon

6. Colônia extra suave, Huggies: https://amzn.to/47hn9nz

Com ingredientes de origem natural, essa colônia infantil extra suave é perfeita para perfumar a pele e as roupinhas dos pequenos, garantindo aquele cheirinho suave e delicado.

Reprodução/Amazon

7. Sabonete Hora do Sono, Johnson’s Baby: https://amzn.to/47jVeTV

Com essência natural calm, esse sabonete oferece uma agradável sensação de relaxamento para a hora do sono. Ideal para banhos mornos, massagens relaxantes e momentos tranquilos dos pequenos.

Reprodução/Amazon

8. Banheira ergonômica com suporte, Tutti Baby: https://amzn.to/3SxO0rg

Desenvolvida para garantir a segurança e o conforto do bebê, essa banheira tem formato anatômico, apoio para cabeça e costas, permitindo que os pais fiquem com as duas mãos livres e o bebê não escorregue. Muito versátil, pode ser usado até os dois anos de idade dos pequenos, e conta com mangueira para escoamento de água.

Reprodução/Amazon

9. Água de limpeza dermocalmante, Granado: https://amzn.to/49l8fhR

Indicada para uso em recém-nascidos, essa água de limpeza é ideal para a higiene do bebê na troca de fraldas, especialmente para as peles mais sensíveis. Limpa suavemente, acalma e refresca com delicadeza o rosto e o corpo dos pequenos.

Reprodução/Amazon

10. Termômetro de banheira, Buba: https://amzn.to/3SsF3zO

Esse termômetro vai proporcionar aos pequenos o banho na temperatura ideal! Livre de mercúrio, basta colocá-lo em contato com a água e checar se a água está na temperatura adequada (entre 34ºC e 36°C).

Reprodução/Amazon

