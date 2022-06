Cuidados capilares: 5 produtos para nutrir o cabelo

Deseja ter um cabelo profundamente nutrido, saudável e mais bonito? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 máscaras capilares que estão disponíveis no site da Amazon e vão fazer a diferença na sua rotina de beleza! Dá uma olhada:

1. PhytoManga CC Cream Máscara Ultra Nutritiva - Widi Care

Enriquecida com extrato de pitanga, essa máscara capilar da Widi Care atua na reparação da fibra capilar, possui ação antioxidante, previne o envelhecimento precoce do cabelo, hidrata e nutre intensamente.