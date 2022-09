Cuidados capilares: 5 produtos para acelerar o crescimento dos fios

Vitamina capilar, tônico e outros produtos que vão garantir fios mais fortes, longos e saudáveis

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h11

Deseja potencializar a sua rotina de cuidados capilares e garantir fios mais fortes, longos e saudáveis? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 produtinhos incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso. Dá uma olhada:

1. Gummy Hair Vitamin: https://amzn.to/3qFjaxN

Formulada com componentes que proporcionam nutrição, crescimento e fortalecimento dos cabelos e unhas, a vitamina capilar Gummy Hair Vitamin também auxilia na saúde da pele e no fortalecimento do sistema imunológico.

Reprodução/Amazon

2. Lola Cosmetics, Rapunzel Tônico do Crescimento: https://amzn.to/3xqVqRM

Com extrato de ginkgo biloba em sua fórmula, o Tônico do Crescimento Rapunzel da Lola Cosmetics é vegano e pode ser usado diariamente. Potente e eficaz, o produto diminui a queda do cabelo, acelera o crescimento e promete fios mais fortes e saudáveis.

Reprodução/Amazon

3. Esfoliante Capilar Monange - Boost de Crescimento: https://amzn.to/3xnXv0Y

Com ação refrescante e função pré-shampoo, esse esfoliante capilar da Monange proporciona uma limpeza potente para o couro cabeludo e auxilia no crescimento saudável das madeixas. Formulado com argila verde, alecrim e babosa, ele também conta com partículas de jojoba.

Reprodução/Amazon

4. Kit Truss Hair Growth Duo: https://amzn.to/3Do1jmO

Esse kit incrível da Truss acompanha tônico capilar de crescimento e cápsulas de crescimento. Indicado para cabelos ralos e com queda, o kit fortalece os fios, aumenta a resistência, potencializa o brilho, nutre e garante crescimento saudável.

Reprodução/Amazon

5. Night Density Rescue Terapia Intensiva, Nioxin: https://amzn.to/3DxkeeT

O Night Density Rescue da Nioxin é um leave-in noturno que aumenta a densidade capilar e ajuda a reduzir a queda de cabelos associada à oxidação da superfície do couro cabeludo. Super potente e com eficácia comprovada, o produto promete fios mais espessos e madeixas volumosas.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ