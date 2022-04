Cosméticos com lavanda: 6 opções para a rotina de beleza

Com propriedades relaxantes, os cosméticos com lavanda são a escolha ideal para quem busca mais bem-estar no momento de autocuidado. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão fazer a diferença na rotina de beleza. E tem de tudo: óleo corporal, máscara capilar e muuito mais! Dá uma olhada:

1. Óleo em Barra Lavanda, Arte dos Aromas: https://amzn.to/3M6EpS8

Natural e vegano, o Óleo em Barra de Lavanda da Arte dos Aromas promove hidratação intensiva e renova a pele com toque aveludado e sedoso. Além disso, proporciona relaxamento e sensação de bem-estar.