Colágeno: 8 produtos para estimular a proteína no seu corpo

O colágeno é uma proteína super importante para o funcionamento do nosso corpo, sendo ela a mais abundante entre todas as presentes no nosso sistema, correspondendo a 30% do total de todas as proteínas. Ele contribui para a elasticidade e resistência da pele, para a saúde das unhas e cabelos, além de constituir as fibras que sustentam os tecidos do corpo.

Porém, ao atingir a faixa dos 30 anos, a produção de colágeno tende a diminuir, fazendo com que sua carência passe a ser percebida, seja fisicamente através da flacidez, envelhecimento da pele ou o enfraquecimento do cabelo, quanto internamente, com o desgaste de articulações e a osteoporose.

O médico tricologista João Gabriel Nunes explica que, pelo colágeno ser rico em aminoácidos, ele ajuda na restauração e elasticidade dos fios capilares. Ele ainda aproveita para esclarecer que produtos capilares com colágeno em sua composição “ajudam a combater o ressecamento e envelhecimento da fibra, além de formarem um filtro protetor que retém a umidade e auxilia na prevenção do ressecamento e do frizz”.

Ele completa dizendo que consumir colágeno via oral fortalece unhas e cabelo, promove mais firmeza e hidratação à pele, combate a flacidez e os desgastes das articulações e auxilia no tratamento da osteoporose - tudo isso com comprovação científica!

Então se você quer começar a consumir produtos que irão te ajudar a repor o colágeno em seu corpo, nós selecionamos X opções disponíveis na Amazon para você conhecer. Veja só:

Feito com colágeno 100% vegetal, aminoácidos e proteínas, o creme de tratamento da Novex hidrata, trata, nutre e proporciona um aumento de até 23% no diâmetro dos fios e de até 80% no brilho.