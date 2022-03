Cecelia Ahern: 5 livros da escritora irlandesa que você precisa conhecer

A escritora best-seller promete conquistar todas as apaixonadas por romances

Se você é uma grande fã de romances, provavelmente já leu ou ouviu falar de Cecelia Ahern, não é mesmo? Autora de best-sellers como “P.S Eu Te Amo” e “Simplesmente Acontece”, a escritora irlandesa de 40 anos já teve diversas obras adaptadas para o cinema e seus livros já foram traduzidos em mais de 45 idiomas. Com narrativas envolventes e histórias apaixonantes, selecionamos 5 livros da escritora que não podem faltar na sua biblioteca particular. Ah, e o melhor de tudo é que eles estão com ótimos descontos no site da Amazon! Dá uma olhada: 1. Sardas: https://amzn.to/3NGW44q Contado a partir da voz vívida da personagem principal, “Sardas” é um romance contemporâneo sobre conexões humanas, amizade e autodescobertas. Na história, conhecemos Allegra Bird, seus braços são repletos de sardas, no entanto, apesar do apelido, Sardas nunca conseguiu ligar todos os pontos. Quando um estranho lhe conta que todo mundo é uma média das cinco pessoas com quem mais convive, ela decide se mudar para Dublin e é lá que sua jornada de autoconhecimento começa. Sardas deseja mudar de vida e encontrar as cinco pessoas que formem que ela é.

2. O ano em que te conheci: https://amzn.to/3uB3I7y Divertido e original, a obra conta a história de Jasmine e Matt, dois vizinhos que não têm o menor interesse em tornarem-se amigos. Eles nunca haviam se falado antes, estavam sempre ocupados demais com suas carreiras. Agora, ambos estão em uma licença forçada do trabalho e sofrendo com seus dramas familiares. No entanto, as coisas mudam na véspera de Ano-Novo, quando os olhares de Jasmine e Matt se encontram de forma inusitada pela primeira vez. Eles têm muito tempo livre e estão em uma encruzilhada. Conforme as estações do ano passam, uma amizade improvável lentamente começa a florescer.

3. Simplesmente acontece: https://amzn.to/3wNaxWy Considerado um dos melhores livros da autora, “Simplesmente Acontece” conta a história de Rosie e Alex. Melhores amigos desde a infância, eles se separam na adolescência quando Alex se muda para os Estados Unidos. Os dois não conseguiram mais se encontrar, mas, através dos anos, a amizade foi mantida através de e-mails, mensagens de textos, cartas e cartões-postais. Ele se tornou um cirurgião renomado, e ela, continua correndo atrás do sonho de trabalhar em um hotel luxuoso. Os desencontros, as circunstâncias e uma absurda falta de sorte os mantiveram longe um do outro – até agora. Mesmo sofrendo com a distância, os dois aprenderam a viver um sem o outro. Só que o destino gosta de se divertir, e já mostrou que a história deles não termina assim, de maneira tão simples.

4. P.S. Eu te amo: https://amzn.to/36WawV2 Um dos maiores sucessos de Cecelia Ahern, em “P.S. Eu Te Amo” conhecemos Gerry e Holly. Namorados de infância, eles acreditavam que ficariam juntos para sempre, até que o inimaginável acontece e Gerry morre, deixando-a devastada. Conforme seu aniversário de 30 anos se aproxima, Holly descobre um pacote de cartas nas quais Gerry, gentilmente, a guia em sua nova vida sem ele. Com ajuda de seus amigos e de sua família, Holly consegue rir, chorar, cantar, dançar e ser mais corajosa do que nunca. Emocionante e divertido, a obra promete te conquistar desde a primeira página.

5. O Clube P.S. Eu te amo: https://amzn.to/3NwraLW Sequência do best-seller “P.S. Eu Te Amo”, a obra apresenta ao leitor Holly Kennedy sete anos depois da morte de seu marido, Gerry. Hoje, Holly sente orgulho de seu trajeto. Está quase decidida a morar com o novo namorado, Gabriel, e a vender a casa que tinha comprado com Gerry. Porém, quando sua irmã pede que ela compartilhe a história das cartas “P.S. Eu te amo” no seu podcast, ela aceita de forma relutante, incerta sobre reabrir as feridas do passado. Após o programa ir ao ar, um grupo inspirado nas cartas de Gerry, aproxima-se de Holly para pedir a ajuda dela, que agora se vê de volta ao mundo que se esforçou tanto para deixar para trás.

