Casa e decoração: aparador, espelho e muitos outros itens para garantir

Que tal aproveitar para renovar seus itens para casa - ou presentear alguém especial com produtos incríveis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 dicas de móveis, utensílios e itens de decoração que você não pode deixar de conferir.

3. Jogo de cama King, Casa Dona: https://amzn.to/3t5bZnL

Perfeito para um colchão King, esse jogo de cama inclui um lençol de baixo com elástico e duas fronhas com detalhe em Ponto Palito. Com 400 fios, seu tecido é de microfibra com toque extra macio.