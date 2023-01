Carnaval: conheça dicas valiosas para cuidar do cabelo no feriado

O Carnaval sempre é um dos feriados mais esperados pelos brasileiros. Afinal, ele agrada todos os tipos de pessoas: as que gostam de festa e as que gostam de viajar. Por ter vários dias de folga, ele é perfeito para cair na folia, viajar e aproveitar os dias de calor.

E mesmo nesses momentos, é preciso tomar cuidado com o cabelo, que pode ser danificado por agressões externas - como sol, vento, poeira, cloro e água do mar. Além disso, em tempos de festas, podemos aumentar o uso de ferramentas de calor - como secador, chapinha e babyliss - e de acessórios como elásticos e presilhas. Tudo isso afeta a vitalidade dos fios, deixando-os mais ressacados e quebradiços.

O médico tricologista Joel Lacerda explica que nos dias de Carnaval, o raio solar é o que mais causa prejuízos ao cabelo, uma vez que ele está presente em todas as atividades ao ar livre do feriado. Segundo o Dr. Lacerda, o sol "altera a cor do cabelo e acelera a perda de proteína dos fios". A produção de suor causada pelo calor também pode aumentar o frizz por possuir muito sódio.

Ele recomenda o uso de bonés, chapéus e lenços para proteger os fios, além do uso de protetor solar capilar, hidratantes sem enxágue, óleos capilares e cremes de pentear para potencializar a proteção. Dr. Lacerda recomenda principalmente produtos com ativos como óleo de argan, abacate e babosa - que são ótimos para a hidratação.

E se você quer cuidar direitinho do seu cabelo neste Carnaval, nós selecionamos 10 produtos ideais para manter seus fios bonitos e saudáveis, seja para aproveitar bloquinhos, desfiles, dias de piscina ou de praia. Veja só:

1. Shampoo e Condicionador Vitay Óleo de Argan Kit, Novex: https://amzn.to/3Ho4ATj