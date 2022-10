Bem avaliados: 8 máscaras de cílios que fazem sucesso na Amazon

Lançado recentemente, o BT Big Lash é feito com um blend especial que garante uma cor preta intensa, além de mais volume e curvatura em seus cílios. Seu aplicador foi feito sob medida para garantir o aumento do volume e a curvatura perfeita, além de suas cerdas curtas distribuírem uniformemente o produto nos cílios.

Por isso, nós selecionamos produtos que combinam os dois fatores e que são super bem avaliados pelos usuários da Amazon para você conhecer. Assim você terá um visual marcante com apenas um simples produto. Veja só:

Sempre que compramos uma nova máscara de cílios, nós procuramos por qualidade no produto. Além de desejar um rímel que não borra, nós também desejamos por um volumão e alongamento dos cílios para adquirir aquele efeito boneca que amamos.

Tenha o volume e curvatura de cílios postiços com a The Falsies da Maybelline. Além de manter o volume e curvatura por até 16 horas, ele oferece um efeito lifting e dramático para seus cílios. Basta aplicar desde a raiz até a ponta para garantir o efeito.

2. Máscara de Cílios Maybelline The Falsies Lash Lift À Prova D'água: https://amzn.to/3F8KmNV

Garanta volume, comprimento e alta definição em um único produto. Feito com fórmula fluida e cremosa, a máscara de cílios da Boca Rosa cobre até os menores fios e garantem aquele olhar mega marcante instantaneamente.

3. Máscara Para Cílios, BOCA ROSA BY PAYOT, Meu Volumão: https://amzn.to/3N2Pk0L

O baratinho favorito da internet está na Amazon! O rímel da Bella Femme é à prova d'água e oferece dois estilos em um só produto. Ao abrir a tampa antes da tarja azul, você terá acesso ao aplicador com menos produto para aplicar desde a raiz até a ponta dos cílios para alongá-los. Já o segundo aplicador com a tarja azul te proporciona mais produto para você garantir muito volume.

Perfeito para quem tem cílios bem curtinhos e clarinhos, a máscara da Tracta curva e alonga os cílios ao depositar a quantidade ideal de cor intensa nos fios. Assim você pode finalmente ter um olhar marcante com aspecto natural.

Com aplicador de acabamento siliconado e cerdas ultrafinas que alcançam até os menores fios, a máscara da Eudora é perfeita para quem quer um olhar espetacular. Ela garante 20x mais volume, 15x mais definição e 2x mais alongamento. Assim você terá curvatura extrema, 11 horas de duração e proteção dos fios com sua fórmula rica em Pantenol.

Perfeita para quem procura volume extremo, a máscara para cílios da Franciny Elke possui pincel em formato côncavo e com maior número de cerdas para pentear perfeitamente os fios, formando um filme e lhe proporcionar volume, alongamento e curvatura.

8. Máscara Para Cílios Niina Secrets Super Up: https://amzn.to/3D55LoM

Feito com tecnologia Secrets que contém óleo de rosas e vitaminas, você terá um produto que nutre seus fios e te garante volume e curvatura com seu pincel exclusivo com fibras que preenchem seus fios por completo.