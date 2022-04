Beleza masculina: 8 produtos para a rotina de cuidado dos homens

Hidratante facial, óleo para barba e outros produtos que vão conquistar homens vaidosos

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 16h30

Se você é um homem vaidoso que adora se cuidar, sabe que incluir cosméticos na rotina de self care vai muito além da estética. Esse momento de autocuidado que traz tantos benefícios para a saúde e beleza da pele e do cabelo, também é super prazeroso e essencial para a autoestima. Pensando nisso, preparamos uma lista super especial com 8 produtos incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso. E tem de tudo: hidratante facial, shampoo, loção pós-barba e muuito mais! Confira: 1. Esfoliante Facial NIVEA DEEP MEN: https://amzn.to/3KsLFGD Com fórmula tecnológica, o Esfoliante Facial NIVEA DEEP MEN conta com carvão ativado e ingredientes esfoliantes. Feito especialmente para a pele masculina, o produto, que combate e previne o surgimento de acne, promove limpeza profunda e reduz a oleosidade da pele, deve ser usado uma vez a cada três dias para alcançar bons resultados.

Reprodução/Amazon

2. Balm Pós-Barba Urban Men: https://amzn.to/3s03giN Com fragrância suave, o Balm Pós-Barba Urban Men suaviza, hidrata e refresca a pele após o barbear. Além disso, ameniza irritações e proporciona uma deliciosa sensação de frescor.

Reprodução/Amazon

3. Shower Gel 3 em 1 NIVEA DEEP MEN: https://amzn.to/3rZoVHG Prático e eficaz, o Shower Gel 3 em 1 NIVEA DEEP MEN pode ser usado no rosto, corpo e cabelo. Formulado com argila microfina, o produto conta com uma textura suave que se transforma em uma espuma cremosa que limpa a pele e o cabelo profundamente. Além disso, garante sensação de frescor.

Reprodução/Amazon

4. Shampoo para Barba Muchacho Classic: https://amzn.to/3MCizWL Enriquecido com pantenol, mentol e estratos vegetais, o Shampoo para Barba Muchacho Classic possui fragrância amadeirada com um leve toque de baunilha. Fácil de usar, ele limpa e hidrata todos os tipos de barbas.

Reprodução/Amazon

5. Hidratante Facial NIVEA DEEP MEN: https://amzn.to/36Yu8s2 Indicado para homens com pele oleosa, o Hidratante Facial NIVEA DEEP MEN possui fórmula enriquecida com carvão ativado e textura gel super levinha e de rápida absorção. Com fragrância suave, o produto hidrata, refresca e reduz o brilho do rosto, garantindo um efeito matte na pele.

Reprodução/Amazon

6. Shampoo Densifique Bain Densité Homme, Kérastase: https://amzn.to/3rWgs8n Formulado com biotina, ativo que melhora o ambiente ao redor do bulbo capilar, o Shampoo Densifique Bain Densité Homme da Kérastase é ideal para cabelos masculinos ralos ou com afinamento. Além de limpar delicadamente, o produto combate a perda de densidade e proporciona uma sensação fresca no couro cabeludo.

Reprodução/Amazon

7. Óleo para Barba, Barba Rubra: https://amzn.to/3MDZdQX Ideal para quem deseja combater os fios ressecados da barba, esse óleo incrível da Barba Rubra repara e fortalece os pelos faciais. Além disso, garante fios mais maleáveis, brilhantes, super hidratados e perfumados.

Reprodução/Amazon

8. Pomada Capilar Walk, QOD Barber Shop: https://amzn.to/3yahUHU A Pomada Capilar Walk da QOD Barber Shop é a escolha perfeita para homens que gostam de estar sempre com o cabelo arrumado. Garantindo efeito matte, o produto promove fixação de longa duração e melhora a estrutura de penteados de quem tem cabelo fino.

Reprodução/Amazon