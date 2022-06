Beleza: 8 produtos inovadores que você não pode deixar de testar

Livre de fragrâncias e corantes, este produto contém 2 tipos de ácido hialurônico na fórmula, não arde os olhos, retira as impurezas sem ressecar a pele e é capaz de remover até maquiagens à prova d’água.

Se você adora incluir novos itens na sua rotina de beleza, não perca essas dicas! Preparamos uma lista recheada de produtos super inovadores que você não pode deixar de conferir e levar para casa, e a melhor parte é que todos eles estão com ótimos preços no site da Amazon. Dá uma olhada:

Enriquecida com vitamina C e ácido hialurônico, esta máscara de olhos suaviza, reduz o inchaço e clareia a área dos olhos.

Ideal para promover a circulação sanguínea, este rolo massageador ajuda a prevenir rugas, promete minimizar as linhas finas e ainda traz uma sensação relaxante para a pele.

Esta máscara labial é aquele 2 em 1 que a gente tanto adora! Ela remove as células mortas de maneira suave e ainda é rica em extrato de mel e óleo de macadâmia para hidratar intensamente os lábios.

Com tecnologia que cria um efeito desfocado e 4 funções em um único produto, o Revitalift Blur Mágico funciona como hidratante, primer, base e alisador de pele instantâneo.

Quer arrasar na produção, então dá uma olhada neste produto! Ele é super fácil de usar, conta com secagem rápida e ainda vai te ajudar a potencializar e fixar melhor a sombra.

Com revestimento em cerâmica, este cacheador conta com rotação nos dois sentidos e bivolt automático.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ