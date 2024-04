Beleza: 10 máscaras faciais para você garantir na rotina de skincare

Nada melhor do que uma boa rotina de skincare para garantir uma pele sempre saudável e ainda mais linda, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 máscaras faciais que vão fazer tooooda a diferença no momento de autocuidado.

Confira e escolha suas máscaras favoritas:

1. Purifying Scrub Mask, Océane: https://amzn.to/3Q4kFmg

Com aveia e abacate em sua fórmula, essa máscara promove uma leve esfoliação no rosto, revitaliza, acalma e proporciona uma sensação de bem-estar na pele.