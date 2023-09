Balm de limpeza, máscara de gel e mais: 8 itens revolucionários para a sua rotina de skincare

Confira itens super diferentes para incrementar a sua rotina de beleza

Nada melhor do que cuidar de você mesma, né? E para isso, uma ótima dica é apostar em uma rotina de skincare super completa! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 itens super inovadores, que prometem incrementar e tornar este momento ainda mais especial. Tem de tudo: balm de limpeza, adesivo secativo de espinha, globo de gelo para a face e muito mais!

Confira nossa seleção de produtos e escolha seus favoritos para sua rotina de skincare:

1. Balm de limpeza Clean It Zero, Banila Co: https://amzn.to/467CmXT

Formulado com vegetais ativos, água termal e vitaminas E e C, este balm possui textura macia que derrete na pele. Remove as impurezas do rosto, inclusive maquiagens, e garante um acabamento super hidratante.

Reprodução/Amazon

2. Globos de gelo para a face, Qhou: https://amzn.to/46aENbZ

Esses globos de gelo são super eficazes na hora de eliminar o inchaço e a vermelhidão no rosto, além de ajudar a minimizar os poros e as linhas finas. Basta congelar o produto por cerca de 10 minutos, aplicar creme facial ou sérum e massagear o rosto para aquela sensação refrescante e relaxante.

Reprodução/Amazon

3. Tônico em bastão All-In-One de Tea Tree, The Body Shop: https://amzn.to/3sQxWpU

Este produto multifuncional pode ser utilizado como uma rotina diária ou, até mesmo, como base para maquiagem. Garante uma pele super matificada, purificada, hidratada e refrescante!

Reprodução/Amazon

4. Escova de limpeza, Luna Play Plus, Foreo: https://amzn.to/48a2m6N

Essa escova de limpeza elétrica promove a esfoliação de células mortas da pele, e utiliza a tecnologia T-Sonic para oferecer uma limpeza profunda e eficaz. Além de remover as impurezas e oleosidade da região, minimiza os poros e garante uma pele incrivelmente macia. Este modelo vem com dois modelos de limpeza diferentes, “Limpeza completa” e “Limpeza delicada”, para atender às necessidades específicas da sua pele.

Reprodução/Amazon

5. Máscara facial em gel, Océane: https://amzn.to/44QTlwD

Com pequenas bolinhas de gel, essa máscara facial pode ser utilizada para compressas quentes ou frias. Além de ativar a circulação sanguínea e aliviar a tensão facial, ajuda a suavizar a aparência das olheiras e outros sinais de cansaço, revigorando a pele de maneira incrível.

Reprodução/Amazon

6. Rolo de jade e gua sha, Frcolor: https://amzn.to/3Lk0HSe

Esse kit conta com um rolo de pedra jade e um gua sha, que servem como massageadores do rosto e dos olhos. Ajudam a reduzir inchaços e rugas, além de garantir aquele efeito calmante e rejuvenescedor na região.

Reprodução/Amazon

7. Vaporizador facial, Mingzhe: https://amzn.to/45OPUb5

Com design pequeno e portátil, esse vaporizador pode ser utilizado em todos os tipos de pele, gerando um vapor que hidrata profundamente e ajudando a garantir uma aparência ainda mais rejuvenescida e saudável. Ah, e tudo isso sem estragar a maquiagem!

Reprodução/Amazon

8. Adesivos secativos para espinhas, Océane: https://amzn.to/45OKAEr

Ideal para salvar a sua pele das espinhas indesejadas no dia a dia, esses adesivos vão ajudar a reter a umidade da região, enquanto secam o ponto de acne. Demais, né?

Reprodução/Amazon

