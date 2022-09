8 opções de séruns de vitamina C que você precisa conhecer

Conheça os benefícios da vitamina C no skincare e confira várias opções incríveis para testar

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 18h00

Com ação antioxidante, a vitamina C é a mais nova queridinha nas rotinas de skincare! Entre os inúmeros benefícios que ela pode lhe oferecer estão o clareamento de manchas, uniformização do tom de pele e iluminação de seu rosto. E não há maneira melhor do que buscar o auxílio dos séruns para implementar a vitamina C no seu skincare, não é mesmo? É por isso que nós selecionamos 9 opções para você conferir e adquirir quando desejar. Veja só: 1. Sérum Facial Antioxidante ISDINCEUTICS Flavo-C: https://amzn.to/3SazYsC Sérum de combate ao envelhecimento e neutralização de radicais livres para uma pele mais suave, rejuvenescida e iluminada. Sua formulação também contém ginko biloba, que mantém o flavo-c estável por 6 meses após a abertura da embalagem, além de também garantir a estabilidade da vitamina c por 8 horas em sua pele.

Reprodução/Amazon

2. Sérum Vitamina C + Ácido Hialurônico + Vitamina E + Ureia, LaJeune: https://amzn.to/3UxgdND Sérum antioxidante e antienvelhecimento que estimula a produção de colágeno, mantém a hidratação com o ácido hialurônico e rejuvenesce sua pele. Com 95% dos ingredientes naturais, encontre a melhor combinação para resultados satisfatórios.

Reprodução/Amazon

3. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta: https://amzn.to/3xNJMAZ Com efeito clareador, o sérum da Tracta deixa a pele luminosa e uniforme do jeitinho que amamos. Ela possui ação antioxidante e firmadora que previne o antienvelhecimento.

Reprodução/Amazon

4. Sérum Facial Antimarcas Garnier Uniform & Matte Vitamina C: https://amzn.to/3r16O3c Com alta concentração de Vitamina C, Niacinamida e Ácido Salicílico, você garante uma pele mais uniforme e hidratada sem deixá-la oleosa. O sérum da Garnier reduz as marcas visíveis e ajuda no controle da oleosidade do rosto.

Reprodução/Amazon

5. Sérum Principia Vitamina C-10: https://amzn.to/3UwtgyS Com 10% de vitamina C e 0,5% de ácido ferúlico, o sérum da Principia tem alta eficácia contra linhas finas, olheiras e hiperpigmentação. Com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, tenha uma pele revitalizada após uso a longa prazo.

Reprodução/Amazon

6. Improve C 20 sérum 15g, Dermage: https://amzn.to/3UDwQan Sérum antioxidante e anti-idade que restaura a luminosidade e estimula a produção de colágeno do rosto para dar firmeza a pele. Além disso, ele ajuda na hidratação e suaviza as linhas de expressão.

Reprodução/Amazon

7. Sérum Adcos Vitamina C 15+Ácido Hialurônico: https://amzn.to/3R9pwAn Com apenas 10 dias de uso, veja bons resultados com o sérum da Adcos. Entre eles estão a iluminação e uniformização do tom de pele, redução de rugas, hidratação intensa e melhora na elasticidade. Ele é indicado para qualquer tipo de pele, sendo que possui ação calmante para peles sensíveis, além de rápida absorção.

Reprodução/Amazon

8. La Roche-Posay Salicyli C10 - Anti-Idade: https://amzn.to/3dBaPbE Combinando a vitamina C e ácido salicílico, o sérum da La Roche-Posay promete devolver a luminosidade ao seu rosto, melhor sua textura e controlar a oleosidade. Ele também deixa a pele viçosa e diminui os sinais de idade.

Reprodução/Amazon