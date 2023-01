15 maquiagens com muito brilho para você arrasar no Carnaval

Carnaval é sinônimo de MUITO GLITTER! E o feriadão favorito do Brasil está chegando, o que significa que chegou a hora de você renovar seu estoque de maquiagens e produtos de beleza glow para você arrasar nas festas, desfiles e bloquinhos.

Para te ajudar nessa missão, nós selecionamos 15 itens de beleza com muito brilho para você arrasar, incluindo iluminadores, sombras, glitters e glosses. Confira nossa seleção e aproveite:

1. Paleta de Sombras Mariana Saad By Océane - Let It Shine 9g: https://amzn.to/3D7WcWH