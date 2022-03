12 produtos ricos em vitamina C para incluir na sua rotina de beleza

Repleta de benefícios para a pele, a vitamina C pode ser uma grande aliada no momento do skincare. Este antioxidante poderoso ilumina, clareia manchas, auxilia no combate de radicais livres que causam o envelhecimento precoce da pele, garante maior firmeza, corrige rugas e linhas de expressão, potencializa a ação do protetor solar e muuuito mais.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 12 produtos ricos em vitamina C para você conhecer. E tem de tudo: sérum, máscara facial, creme, água micelar, tônico e sabonete líquido. Ah, e vale lembrar que é super importante consultar um dermatologista para entender quais são as melhores indicações para a sua pele, hein?

Confira nossas dicas e garanta novos produtinhos de beleza:

1. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta: https://amzn.to/31hEj8j