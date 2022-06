10 produtos masculinos para a rotina de cuidados capilares

Formulada com fibras elásticas, a Pomada Fibrosa da STMNT conta com um revigorante mix de cítricos e de hortelã-pimenta, além de notas aquáticas e amadeiradas. Garantindo alta fixação e brilho semi-fosco, ela facilita a separação dos fios e possui textura remodelável.

Se você é vaidoso e gosta de manter o cabelo sempre bem cuidado, está no lugar certo! Para te ajudar a potencializar a rotina de cuidados capilares, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis que vão garantir madeixas mais saudáveis, bonitas e super estilosas. Ah, e tem de tudo: pasta modeladora, shampoo multiúso e muuito mais! Dá uma olhada:

Podendo ser aplicado no cabelo, rosto e mãos, esse shampoo multiúso possui fórmula hidratante enriquecida com carvão ativado. Garantindo uma limpeza suave e efetiva, o produto é perfeito para academias e viagens.

Prático e inovador, o Spray em Pó da STMNT promove elevação instantânea da raiz e garante o volume ideal. Com efeito super fosco e ótima aderência, o produto é perfeito para a modelagem dos fios.

Formulado com pantenol, mentol e cafeína, o 3DMen Shampoo Cabelo e Corpo da Schwarzkopf Professional cuida da pele e do cabelo facilmente. Além de proporcionar uma deliciosa sensação de frescor durante o banho, o produto estimula a raiz capilar e promete fios mais saudáveis, limpos e fortes.

A clássica pomada da STMNT é essencial para a rotina de cuidados. Com fórmula tradicional e textura maleável, ela conta com fixação flexível, proporciona brilho natural e um aroma fresco com toque de lavanda e madeira.