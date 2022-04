Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem parque de diversões de Orlando na companhia da filha, Maria Alice: ''Lugar mágico''

Virginia Fonseca e Zé Felipe compartilharam juntos um momento encantador que viveram com a filha Maria Alice em um parque de diversões em Orlando

Nesta quinta-feira, 7, Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (23) decidiram usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveram durante um passeio que fizeram para um parque de diversão de Orlando.

A influenciadora e o cantor publicaram uma série de cliques em suas redes onde eles aparecem em frente ao grandioso castelo da Cinderela, ponto turístico icônico do local, curtindo muito o momento, enquanto trocavam carinhos com a filha, Maria Alice (10 meses).

A mãe da loira, Dona Margareth também apareceu em um dos registros, mostrando toda a alegria da reunião da família no local. Além disso, o casal também fez a clássica foto do marido segurando a barriga da mãe, já que Virginia está gravida de seu segundo filho com Zé.

Na legenda, os papais babões escreveram um: "De volta nesse lugar mágico, dessa vez com minha família! Gratidão, foi tudo incrível".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Maravilhosos!", falou outro. "Que foto perfeita!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Virginia Fonseca e Zé Felipe curtindo um parque de diversões em Orlando na companhia da filha, Maria Alice: