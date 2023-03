Virginia Fonseca compartilha foto de família em viagem a Disney

A influenciadora Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar fotos em família se divertindo nos parques da Disney com o marido e as filhas

Nesta última quarta-feira, 1, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos em família nos parques da Disney.

A influenciadora surgiu com o marido Zé Felipe e as filhas Maria Flor e Maria Alice na clássica foto em frente ao castelo do parque de diversões.

Enquanto Virginia e Zé vestiam camisetas brancas com shorts e calça jeans, respectivamente, as meninas estavam fantasiadas de Minnie Mouse.

“Hoje tá sendo dia de aproveitar muito com nossas cutucas!! Está sendo muito divertido e com certeza teremos memórias ótimas de tudo isso!!”, escreveu a mãe coruja na legenda das fotos.

Nos comentários, a mãe de Virginia, Margareth Serrão que também está na viagem, comentou: “Tudo maravilhoso! Para ficar nas memórias”. E a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha escreveu: “Amo muito”.

Os fãs de Virginia também adoraram as fotos em família e rasgaram elogios nos comentários. “Lindos! Delícia demais esse lugar”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Maria Flor parecendo uma boneca”.

Beleza!

Durante sua viagem a Orlando, Virginia deixou seus fãs babando ao compartilhar uma selfie com um look poderoso.

A influenciadora surgiu vestindo um look all-black composto por blusa regata e shorts. Para completar o visual, Virginia também usava dois colares.