Tierry posta foto ao lado de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães: ‘Amigos queridos’

Cantor Tierry mostra que está em viagem com o influenciador Carlinhos Maia, que deu um tempo da internet

Redação Publicado em 22/09/2022, às 19h52

Nesta quinta-feira, 22, o cantor Tierry (33) mostrou em suas redes sociais que passou a tarde com o influenciador Carlinhos Maia (31) e seu marido, Lucas Guimarães (26), em um passeio de barco.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor publicou duas fotos dos três amigos curtindo um passeio. Escrevendo na legenda: “Tarde incrível com esses amigos queridos @carlinhosmaiaof e @lucasguimaraes”.

Carlinhos Maia, que vive um momento afastado das redes sociais por conta de um tratamento de sua síndrome do pânico, fez questão de comentar, com vários corações. Além dele, outros famosos elogiaram os três, como Tiago Barnabé, a Narcisa do Programa Eliana, que escreveu: “Resenha boa amigo eu amo os meninos”.

Veja a publicação de Tierry com Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tierry (@tierry)



Carlinhos Maia sairá das redes sociais

Carlinhos Maia noticiou em suas redes sociais que ficará temporariamente longe das redes sociais. O humorista avisou que irá tratar a síndrome de pânico, que piorou depois do assalto em seu apartamento.

“Agora vou tirar um tempo para mim, porque não estou 100%. Vou tirar esses dias para ficar tranquilo, para me recuperar, para ficar 100% e aí a gente volta com tudo! Tenho síndrome de pânico há muitos anos já, não fico falando toda hora para vocês. E desde o negócio do assalto, isso aumentou”, declarou o humorista.