Carlinhos Maia sairá das redes sociais; entenda o motivo

O humorista Carlinhos Maia ficará temporariamente longe da internet

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 15h27

O humorista e influenciador Carlinhos Maia (31) contou que ficará temporariamente longe das redes sociais. Ele avisou que vai se cuidar para tratar a síndrome de pânico, que piorou despois do asssalto em seu apartamento em maio deste ano.

“Agora vou tirar um tempo para mim, porque não estou 100%. Vou tirar esses dias para ficar tranquilo, para me recuperar, para ficar 100% e aí a gente volta com tudo! Tenho síndrome de pânico há muitos anos já, não fico falando toda hora para vocês. E desde o negócio do assalto, isso aumentou”, declarou o humorista em suas redes sociais.

Durante uma crise em 2021, Carlinhos Maia chegou a perder 12 quilos e não conseguia sair de casa. Então, o humorista ficará distante de seus mais de 26 milhões de seguidores para se cuidar.

Carlinhos Maia comemora avanço e novidade na investigação do roubo de seu apartamento

Há pouco tempo, Carlinhos Maia se pronunciou ao receber a notícia de que suas jóias e relógios foram recuperados pela polícia após um roubo em seu apartamento.

“Deus é bom o tempo todo! E a justiça divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado à polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos. Obrigado a todos pelo carinho! Pela vibração positiva. São muitas perguntas: às 17 horas a polícia dará uma coletiva de imprensa e responderá todas as dúvidas. Então, eu prefiro que eles se pronunciem, como foi até agora”, disse o humorista e influenciador.