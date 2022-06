Ticiane Pinheiro mostra passeio a noite com o marido e as filhas: ''Mood férias''

De férias, Ticiane Pinheiro aproveita momento ao lado de César Tralli, Rafa e Manu

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 12h54

Unidos! Ticiane Pinheiro (46) derreteu completamente a web com a postagem que fez em seu Instagram no domingo, 19.

Entrando de férias, a apresentadora decidiu curtir um momentinho ao lado de César Tralli (51), Rafa Justus (12) e Manu (2).

No Instagram, ela publicou um registro no qual os quatro apareceram curtindo a noite ao usarem looks de frio ao ar livre.

“Family. Love. Mood férias”, escreveu a loira na legenda. O que quer dizer: “Família. Amor. Clima de férias”.

Os seguidores lotaram a postagem de elogios. “Família linda”, disse um. “Aproveitem as férias”, desejou outra. “Abençoados”, comentou uma terceira.

Confira o clique de Ticiane Pinheiro ao fazer passeio com a família: