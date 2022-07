Ticiane Pinheiro chora ao deixar Rafaella Justus em aeroporto para viagem com o pai

Apresentadora Ticiane Pinheiro se emocionou ao levar Rafaella Justus para viagem com Roberto Justus

Após viajar fazer duas viagens com a filha mais velha, Rafaella Justus (12), Ticiane Pinheiro (45) precisou se despedir dela.

Nesta segunda-feira, 11, a herdeira da apresentadora com Roberto Justus (67) pegou um avião para encontrar o pai nos EUA e deixou a mãe emocionada.

No aeroporto, Ticiane Pinheiro gravou a despedida e mostrou as lágrimas ao ter que dar tchau para a adolescente curtir um pouco das férias com o pai fora do Brasil.

"Deixando a Rafa no aeroporto para encontrar o pai em Miami. Te amo meu amor! Divirta-se! Mamãe estará aqui te esperando, já com saudades", disse a loira.

"Que seja incrível suas férias com o papai", desejou a esposa de César Tralli (51). "Minha cara de choro", falou sobre estar emocionada.

Ticiane Pinheiro dá festão para os 3 anos da caçula

No último domingo, 10, Ticiane Pinheiro e César Tralli deram um festão para celebrar os três anos da caçulinha Manuella.

Em buffet de São Paulo, o casal recebeu amigos e familiares para celebrarem o aniversário da garota com um evento temático deslumbrante.