Thiago Silva e mulher, Belle Silva, aproveitam dia de sol em praia na Espanha

Jogador de futebol Thiago Silva curte dias de folga ao lado da mulher, Belle Silva, em Marbella

Nesta quinta-feira, 18, a influenciadora digital Belle Silva (36) usou suas redes sociais para mostrar que está curtindo os dias de folga do marido, o jogador de futebol do Chelsea, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, Thiago Silva (38), em Marbella, na Espanha.

“Aquelas fotos que a gente tira aleatoriamente, que não é para postar, mas posta”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com as hashtags #photodump e #marbella, fazendo referência ao lindo destino espanhol que o casal está.

Nos cliques compartilhados no álbum de fotos da influenciadora digital, Belle aparece usando um biquíni brilhante ao lado do jogador de futebol, enquanto Thiago apostou em uma bermuda simples, para poder relaxar debaixo do sol. “Parecem dois bebês!”, comentou a atriz Regina Casé.

“Descansa para o final do ano você estar chegando no Flu [Fluminense]", desejou um internauta. “E esta bolsa maravilhosa? Que linda”, exaltou uma outra usuária. “Lindíssima! Casal raiz”, elogiou uma terceira seguidora de Belle.

Thiago Silva mostra foto do começo do relacionamento com Belle Silva e se declara: ‘Eterna namorada’

Há pouco tempo atrás, o jogador de futebol Thiago Silva aproveitou o Valentine’s Day, para se declarar para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos e tem dois filhos: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7. “À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro.