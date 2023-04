Thais Fersoza se declara ao postar fotos de viagem com Michel Teló: ''Nossa história tá só começando''

Apresentadora Thais Fersoza faz viagem romântica com Michel Teló para o Uruguai sem os filhos e se derrete pelo marido

A apresentadora Thais Fersoza (38) se derreteu pelo marido, Michel Teló (42), ao abrir álbum de fotos de viagem para o Uruguai!

Em seu perfil no Instagram, no domingo, 02, a artista mostrou alguns cliques românticos do casal em passeios por Punta Del Leste, sem a companhia dos filhos, Melinda (6) e Teodoro (5), e declarou seu amor.

"Uma fugidinha rápida, mas deliciosa! Te amo marido! Amo nossos momentos, amo nossa parceria, amo nosso jeitinho! Foi perfeito! Mais memórias lindas pra nossa história que tá só começando… te amo @micheltelo", disse Tata.

"Foi muito sensacional! Te amo, minha gatinha!", babou Teló nos comentários. "Casal lindo e abençoado", elogiou uma seguidora. "Que Deus abençoe a união de vocês", desejou outra. "Vocês são lindos e passam uma energia maravilhosa!", destacou uma terceira. "Vocês merecem", falou mais uma.

Confira as fotos de Thais Fersoza e Michel Teló em viagem:

Thais Fersoza vai às compras com os herdeiros

Recentemente, Thais Fersoza foi às compras com os filhos, Melinda e Teodoro, em um supermercado no Rio de Janeiro. Ao lado dos herdeiros, fruto do relacionamento com o cantor Michel Teló, a mamãe coruja se divertiu ao receber ajuda dos pequenos para realizar a compra dos ingredientes de um bolo de coco, que as crianças tanto queriam.

Para a ocasião, a beldade usou um vestido longo na cor preta, enquanto a filha usou uma saia estampada com uma blusa branca. Já o pequeno Teodoro surgiu com uma camiseta branca e uma calça confortável da mesma cor.

