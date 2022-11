Tati Zaqui e Thomaz Costa curtem viagem romântica a Cancún

Após romance na 'Fazenda', Tati Zaqui e Thomaz Costa viajaram para o exterior

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 15h41

O casal formado no reality 'A Fazenda', Tati Zaqui e Thomaz Costa, está tomando novos ares. Isso porque os dois estão em Cancún, no México, curtindo uma praia e sombra fresca.

Os dois começaram a filmar a viagem desde o aeroporto, na conexão em que pararam para beber um drink e no avião a caminho do México. "Thomaz tá bêbado, me fazendo passar toda a vergonha", comentou a funkeira.

Na legenda de uma fotografia juntos, eles escreveram: "De Itapecerica pra Cancún". A localização se refere ao local da sede do reality show da Record.

Após mostrarem que estavam viajando, começou a chover na praia em que estavam e eles brincaram que aquilo era efeito dos "haters".

Os dois também abriram uma live e conversaram com uma funcionária mexicana, que mandou beijos para o Brasil em espanhol.

Desde que saíram do confinamento, os dois têm postado muito conteúdo juntos e não se desgrudaram mais. Felicidades aos pombinhos.

Confira a foto de Tati Zaqui e Thomaz Costa: