Solange Almeida é furtada durante viagem: "Levaram todo o meu dinheiro"

A cantora Solange Almeida contou aos fãs que foi roubada durante um passeio por Milão, na Itália

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 18h50

Solange Almeida (47) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2 para revelar aos seguidores que foi furtada em Milão, na Itália.

A cantora, que estava em turnê pela Europa, explicou no Stories do Instagram que o furto aconteceu enquanto ela passeava pela cidade com o marido, Monilton Moura, e as duas filhas mais novas, Estrela e Maria Esther. Segundo a artista, o bandido abriu sua bolsa e levou todo o dinheiro.

"Aconteceu um episódio em Milão que eu queria dividir com vocês, principalmente com quem está vindo, meus seguidores... As pessoas falam que o Brasil tem muito roubo e tal, que tem muito assalto, e eu fui vítima de um roubo. Eu não sei como, mas abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro. Cheguei, fui dar uma volta com as meninas, com Monilton, com a banda, saímos todos, fomos almoçar e só me dei conta que fui roubada quando cheguei no hotel", começou a artista.

Em seguida, Solange fez um alerta aos seguidores. "Tenham todo cuidado do mundo com a bolsa de vocês quando vierem porque é babado. As pessoas tacham o Brasil como... Mas é isso, existe roubo fora. Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, trabalhando, mas isso é o mais importante. Vou dando notícias para vocês, vou começar a minha saga de volta ao Brasil e vou mostrando", finalizou.