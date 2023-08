Sheron Menezzes impressiona ao posar no mar caribenho: “Beleza surreal”

De férias após fim das gravações de ‘Vai na Fé’, Sheron Menezzes ostenta beleza natural em ilha paradisíaca no Caribe

A atriz Sheron Menezzes está aproveitando suas férias merecidas em uma ilha paradisíaca do Caribe após o término das gravações da novela das sete na Globo, 'Vai na Fé'. A protagonista da trama impressionou os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar um registro nas águas cristalinas.

Em um vídeo publicado em seu feed no Instagram, Sheron desfila toda a sua beleza com um biquíni preto e uma saída de praia amarrada na parte inferior do corpaço escultural. De óculos escuros, a atriz faz charme e vira de costas para observar o cenário de tirar o fôlego de sua varanda chiquérrima em Curaçao, ilha holandesa no Caribe.

“Se melhorar estraga”, a artista se derreteu na legenda do clique. Seus seguidores e amigos também fizeram questão de elogiar o cenário e a modelo: “Beleza surreal”, comentou uma admiradora. “Coisa mais linda”, escreveu a colega de elenco Clara Moneke. “Última semana de Sol, e o Brasil não está preparado para isso!”, lamentou outro fã.

Vale lembrar que Vai na Fé chega ao fim nesta sexta-feira, 11, após um sucesso estrondoso nas telinhas da emissora. Sheron brilhou como a cantora ‘Sol’ na produção que marca seu primeiro protagonista em 25 anos de carreira. A trama também conta com José Loreto, Carolina Dieckmann, Emílio Dantas, Regiane Alves e vários outros nomes de peso da teledramaturgia brasileira.

Sheron Menezzes aproveita churrasco em Curaçao:

