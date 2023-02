Sertanejo João Bosco escolhe destino paradisíaco para a lua de mel com Monique Moura

Poucos meses após o casamento luxuoso, João Bosco e Monique Moura curtem a lua de mel nas Ilhas Maldivas

O cantor sertanejo João Bosco, da dupla com Vinicius, aproveitou uma folga na agenda lotada de shows para curtir a sua tão esperada lua de mel com a esposa, Monique Moura. O artista e a amada viveram dias românticos nas Ilhas Maldivas e fizeram um ensaio fotográfico no destino paradisíaco .

Os dois ficaram cinco dias no local, que já era um sonho antigo do casal. “Era uma vontade nossa conhecer as Maldivas, desde a época do namoro! Conseguimos realmente comprovar e contemplar as belezas do local e aproveitamos muito”, disse ele.

João Bosco e Monique se casaram em outubro de 2022 em uma cerimônia luxuosa em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a presença de amigos e familiares. Ao relembrar o grande dia, o cantor disse: “O casamento foi mágico. Com certeza foi um dos melhores dias da nossa vida e uma pena que esse dia passou tão rápido”.

Agora, os dois querem aumentar a família. “Desejo pro futuro muitas conquistas juntos e dois ou três filhos”, contou ele.

João Bosco se declara para a esposa

Há poucas semanas, o cantor João Bosco, da dupal com Vinicius, fez uma homenagem especial para a esposa, Monique Moura, no dia do aniversário dela. Ele relembrou uma foto do casamento deles e falou sobre o seu amor.

"Você trouxe luz e alegria para a minha vida… Não me vejo e nem me imagino sem você!!! Tomara que essa data se repita por muitos anos e que possamos viver o nosso amor do nosso jeitinho e sempre intensamente. Vc é realmente tudo que eu pedi pra Deus… FELIZ ANIVERSÁRIO MEU AMOR. TE AMO MUITO MAIS ALÉM DO INFINITO…", escreveu ele na legenda do post.