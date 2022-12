Rafa Kalimann passa perrengue em famosa sorveteria no Catar

Rafa Kalimann caiu em truque famoso de sorveteiros em Doha e se divertiu ao mostrar momento aos seguidores

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) caiu no tradicional truque das sorveterias turcas durante sua viagem no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022.

Tomar um sorvete em Doha, não é uma tarefa fácil. Os sorveteiros pregam peças no cliente e dificultam que eles peguem a casquinha.

Rafa mostrou o sufoco que passou neste domingo, 04, para conseguir experimentar a guloseima, por meio de uma postagem em suas redes sociais.

"Tantas vezes fui trouxa como nessa manhã de domingo", escreveu ela na legenda do vídeo. Nele, ela tenta diversas vezes agarrar a casquinha, que é retirada rapidamente pelo funcionário.

A situação arrancou reações hilárias da atriz e os fãs foram aos comentários para perguntar se o aperto valia a pena.

O sorvete tem receita típica tradicional da Turquia, mais especificamente originado da região de Kahramanmaraş.

Chamado de Sorvete de Maraş, ele é feito com leite, açúcar, salepo e mástique e conquista corações por sua consistência sólida e por não derreter tão facilmente.

Rafa Kalimann revela se BBB é montado: "vão condicionando a gente"

Rafa Kalimann falou sobre os bastidores do Big Brother Brasil e a crença de que ele seria roteirizado. Ao podcast 'Podpah', ela negou que o programa seja montado, mas contou quais interferências a produção faz.

Conversando com Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), na última quinta-feira (1), ela, que participou da edição 20, deu detalhes sobre a convivência e o desenrolar do jogo.

"As pessoas têm esse questionamento: ‘será que é realmente tudo real?’ ‘será que as pessoas não passam recado?’, não, não passam recado! É 100% real. O que acontece é que aos poucos eles vão condicionando a gente em benefício do programa, a gente trabalha com isso, a gente entende!", iniciou.