Para realizar sonho da mãe, Mumuzinho viaja com a família para Paris: "Curtir com eles"

De férias, o cantor Mumuzinho dividiu alguns registros da sua viagem em família nas redes sociais

Mumuzinho(39) está curtindo suas férias em Paris, na França, ao lado dos pais e do irmão. A viagem é um presente para a mãe do artista, dona Maria Madalena, que se formou em Moda.

Através dos Stories do Instagram, o cantor mostrou alguns detalhes da família se preparando para embarcar para a Europa, e não escondeu a felicidade em poder realizar o sonho da mãe.

"Eu mereço! Trabalho muito, fico longe da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. Não levamos nada dessa vida... Fica tudo aí... Então vamos aproveitar!", escreveu ele ao surgir no avião.

Assim que todos se acomodaram no hotel, eles saíram para fazer um passeio pela cidade, e Mumuzinho reuniu a família para tirar uma foto com a Torre Eiffel ao fundo. Ao dividir a imagem nas redes sociais, o cantor celebrou o momento. "Férias em família. Dando uma pausa pra curtir com eles #europa", escreveu ele, que depois levará a família para Londres.

Confira a foto de Mumuzinho com a família em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mumuzinho (@mumuzinho)

Treta com Thiaguinho

O cantor Mumuzinho surpreendeu ao contar uma história do passado envolvendo o cantor Thiaguinho (40). Em conversa no podcast Papagaio Falante, ele contou que os dois ficaram um tempo sem se falar por causa de fofoca nos bastidores do mundo da música.

"Já tive um problema com o Thiago, que antes a gente não se falava. A gente era porradaria pra c#$%¨&. A gente tinha treta, nem foi por nós, foi por pessoas de fora. Criaram uma situação de que ele não gostava de mim e que eu não gostava dele, de que eu falei mal dele... Foi algum troço ruim que criaram. Isso foi há cinco anos atrás", relembrou ele em um trecho da entrevista.

