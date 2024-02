Paolla OIiveira abre álbum de fotos de viagem a Dubai com Diogo Nogueira

'Pós turbilhão do Carnaval', Paolla OIiveira e cantor tiram férias nos Emirados Árabes após maratona de festejos; veja fotos

Depois de um carnaval agitado, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão curtindo férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e, nesta quinta-feira, 22, a atriz abriu um álbum de fotos da viagem em seu Instagram. Sorridente ao lado do sambista de, a musa mostrou registos do casal no deserto e durante um passeio de barco.

Ela também compartilhou imagens em um mercado de especiarias e andando pela parte velha da cidade. "Pós turbilhão do carnaval, uma pausa", escreveu Paolla. Conhecendo a cultura e encantos de Dubai com ele, Diogo Nogueira", se derreteu a atriz.

Nos comentários os fãs do casal desejaram boas ferias: “Isso mesmo, vocês trabalharam muito no carnaval e merecem aproveitar a vida”, escreveu uma, “Não sei quem é mais sortudo dos dois?? Os dois com certeza”, comentou outra, “Aproveita meu amor! Férias merecidas”, desejou uma terceira.

Veja os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

No Carnaval 2024, Paolla desfilou mais uma vez como rainha de bateria da Grande Rio. A escola ficou em terceiro lugar, mas a atriz foi eleita o destaque da avenida, por onde passou vestida de onça.

Qual é o valor da fortuna de Paolla Oliveira?

Nesta semana, Paolla Oliveira surpreendeu ao mostrar como é a sua mansão. A atriz construiu um imóvel imponente repleto de detalhes luxuoso no Rio de Janeiro. Agora, a imprensa nacional repercutiu qual é o valor do patrimônio dela. A ex-estrela da Globo e Rainha dos Carnavais acumula uma fortuna com seus trabalhos e investimentos e é milionária.

A estrela construiu uma carreira sólida na atuação, com diversas novelas ao longo de muitos anos, embora não seja mais contratada pela emissora. Além disso, ela investe em outros setores. O site UOL contou que ela tem apartamento para aluguel, tem suas linhas de perfume e roupas e também é sócia de uma clínica de estética; saiba os valores.