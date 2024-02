Qual é o valor da fortuna de Paolla Oliveira? Atriz é milionária

Paolla Oliveira chocou os fãs nesta semana ao mostrar sua mansão luxuosa e gigante no Rio de Janeiro. Agora, que tal saber qual é o valor da fortuna dela?

A atriz Paolla Oliveira é uma mulher milionária. Nesta semana, ela surpreendeu ao mostrar detalhes de como é a sua mansão gigante e luxuosa no Rio de Janeiro. Agora, a imprensa nacional repercutiu qual é o valor da fortuna dela.

De acordo com o Jornal O Globo, ela é dona de uma fortuna estimada em R$ 60 milhões. Porém, a artista nunca confirmou os seus verdadeiros ganhos ao longo da carreira de sucesso.

A estrela construiu uma carreira sólida na atuação, com trabalhos em diversas novelas da Globo ao longo de muitos anos. Porém, ela rompeu o vínculo fixo com a emissora em 2023. Além disso, ela investe em outros setores.

O site UOL contou que ela tem apartamento para aluguel, tem suas linhas de perfume e roupas e também é sócia de uma clínica de estética. Ela também é estrela da publicidade, tanto na TV quando nas redes sociais com vários ‘publis' em seu perfil.

Conheça a mansão luxuosa de Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira é discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para revelar como é a sua casa no Rio de Janeiro. Ela vive em uma mansão de 1,7 mil metros quadrados na Barra da Tijuca com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em entrevista na Casa Vogue, ela revelou os detalhes dos ambientes e fez um tour em vídeo pelo espaço. Veja mais aqui.

A casa enorme tem ambientes integrados, espaço para gravações e ensaios fotográficos, área gourmet com fogão industrial e ilha de granito preto escovado, piscina com praça de fogo ao lado. O banheiro da suíte é espaçoso, com duas pias e uma banheira sofisticada. Ela ainda tem um altar ecumênico na varanda do seu quarto. Toda a decoração foi feita em tons claros e naturais, incluindo muito cinza e bege.

Paolla contou que se mudou para a nova casa após um incêndio atingir sua antiga propriedade há alguns anos. “Pensei: ‘Vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi”, afirmou.