No Amazonas, Ana Clara Lima curte dia na cachoeira com Vivian Amorim

A apresentadora Ana Clara Lima (25) está aproveitando sua viagem ao Amazonas em visita à amiga, Vivian Amorim (29)!

As apresentadoras, ex-participantes do BBB18 e BBB17, respectivamente, curtiram a quarta-feira, 19, em meio à natureza.

As duas postaram fotos e vídeos juntas durante o passeio, com direito a um banho em uma cachoeira de Presidente Figueiredo, que fica da região metropolitana de Manaus.

Em seu feed no Instagram, Ana publicou um vídeo em que aparece esbanjando a beleza natural ao surgir de biquíni verde. Nas imagens, ela aparece aproveitando a queda d'água e ainda surgiu em um abraço carinhoso com a amiga.

"Nada a declarar", escreveu Ana Clara na legenda da postagem.

Os fãs elogiaram as duas nos comentários do post. "Maravilhosas", "Perfeitas", "Lindas", "Coisa mais linda", "Tão fofas juntas", "Mais amazonense que um amazonense", "Amo essa amizade", destacaram os admiradores.

Nos Stories, Ana também publicou alguns registros do banho para recarregar as energias e aproveitou para se declarar para a amiga. "Como é bom estar com você, amiga. Mesmo com cabelo de maluca", brincou ela ao mostrar foto debaixo da queda d´água.

Ana Clara Lima curte dia na piscina com Vivian Amorim

Vivian Amorim recebeu uma visita muito especial em sua casa nesta terça-feira, 18. Ana Clara viajou para Manaus e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao lado da amiga. Na web, a mãe de Malu (8 meses) compartilhou alguns cliques ao lado da amiga. As duas aparecem esbanjando beleza ao surgirem de biquíni e chapéu enquanto se refrescavam na piscina. "Hoje foi dia de curtir um solzin na laje com a carioca mais manauara desse Braseeelll", disse Vivian na legenda. Em seguida, a apresentadora e ex-BBB brincou sobre suas poses. "P.s: A última foto sou eu explodindo de rir depois de segurar a respiração para arrasar nessas fotos, então valorizem hahahahahahah", finalizou.

