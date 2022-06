Mônica Martelli diverte os fãs ao recordar viagem ao Pantanal com a filha: "Só assunto leve"

Em clima de TBT, a atriz Mônica Martelli recordou uma viagem com a filha, Julia, ao Pantanal

Mônica Martelli (54) divertiu os seguidores das redes sociais nesta quinta-fira, 9, ao recordar uma viagem que fez com a filha, Julia (12).

Aproveitando o dia de TBT, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece fazendo um passeio de barco no Pantanal.

Nas gravações, a artista mostra uma conversa que teve com a filha e com o rapaz que está acompanhando passeio. "A gente está em um passeio de canoa. Rafael, tem piranha aqui?", perguntou ela. "Tem muita", respondeu ele. "E jacaré?", questionou Mônica. "Mais ainda", acrescentou o rapaz. "Tá tudo tranquilo, eu tô estou calma, gente. Na verdade não estou mais achando graça em rio sem jacaré", brincou.

Em seguida, Julia comenta sobre a possibilidade delas encontrarem uma onça ou jacaré. "Aqui não tem onde correr, onde fugir. Se a gente bater ali e dá de cara com uma onça acabou pra gente. O jacaré e a onça dividem uma parte da gente. A onça come a minha cabeça até a minha barriga", comentou a menina, que em seguida se impressiona com a beleza do local.

Ao publicar o vídeo, Mônica brincou sobre o assunto tranquilo que rolou com a filha durante o passeio pelo rio. "#tbt de um passeio no Pantanal... Só assunto leve com Julia!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os fãs se divertiram com a situação vivida por mãe e filha. "Tal mãe, tal filha", comentou uma seguidora. "Rindo de nervoso", falou outra. "Sou igual a Julia", confessou uma internauta. "A Julia é bem trágica. Amei", disse uma fã.

