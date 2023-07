Mel Maia volta a ser criança e visita Disneylândia em Paris

De férias após o término de "Vai na Fé", Mel Maia curte os dias em parque temático de Paris ao lado das amigas

Após o término de suas filmagens da novela Vai na Fé, a atriz Mel Maia saiu de férias no verão europeu para curtir um tempinho de folga. A gata está em Paris, na França, aproveitando sua pausa no trabalho ao lado de suas amigas.

Nesta segunda-feira, 24, Mel decidiu fazer uma visita ao Mickey na Disneylândia Paris. Em seus stories, a atriz apareceu curtindo as atrações do parque temático e experimentando as guloseimas do local. Mais tarde, ela publicou fotos em seu feed, exibindo uma vista de invejar.

"Criança interior celebrando", escreveu a atriz, em inglês, na legenda do álbum de fotos. Mel estava usando as orelhas do Mickey Mouse e um lookinho super confortável para curtir o dia de parque. Ela também posou ao lado de suas amigas e mostrou o enorme castelo da Disneylândia.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a atriz que vive Guida em Vai na Fé."Coisa linda! Muita saudade já. TE AMO", escreveu Débora Maia, mãe de Mel. "A Disney está perdendo essa princesa", enalteceu fã. "Perfeita!", disparou outro. "Toda fofinha", disse admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia revela tatuagem secreta em fotos após banho

No último sábado, 22, a atriz Mel Maia chamou atenção com novos cliques em sua rede social. Ela surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos usando roupa de banho cavada, que revelou uma tatuagem secreta.

De frente e de costas, a famosa se exibiu no espelho diferente e esbanjou seu corpo sarado, conquistado muito esforço na academia. De maiô bem aberto na região da virilha, a jovem mostrou a tatuagem que tem no local.

A arte de flores ficou em evidência após a escolha da artista em experimentar roupa com corte diferenciado. "Férias", celebrou Mel Maia, que recentemente encerrou suas gravações como Guida na novela Vai na Fé.