Mel Maia curte bar secreto dentro de lavanderia em Paris; entenda

Atriz Mel Maia está aproveitando férias em Paris ao lado de amigas e decide curtir bar secreto em lavanderia

É isso mesmo que você leu! A atriz Mel Maia, que está curtindo seus merecidos dias de descanso em Paris, na França, ao lado de algumas amigas, foi curtir a noite desta quarta-feira, 26, em um bar secreto que fica dentro de uma lavanderia. O estabelecimento serve de ‘fachada’ para o real motivo do lugar e para acessar o bar, é preciso passar por dentro de uma máquina de lavar falsa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que estava até há poucos dias gravando com sua personagem Guiga, para a novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, compartilhou um vídeo entrando no misterioso bar parisiense, além de umas outras fotos aleatórias dos drinks e do próprio local.

O bar em questão é o famoso Lavomatic, um bar ao estilo speakeasy. Por fora, é apenas uma lavanderia, mas quando se abre a porta de uma das máquinas de lavar, uma pequena escada aparece e ela dá acesso a uma sala confortável com diversos drinks.

Ao invés de mesas, os clientes do bar são colocados em puffs espalhados pelo local, além de balanços e sofás. Com coquetéis bem elaborados, o local ainda oferece uma referência ao Brasil, com a famosa caipirinha.

Mel Maia em bar - Créditos: Reprodução / Instagram

Mel Maia revela tatuagem secreta em fotos após banho

No último sábado, 22, a atriz Mel Maia chamou atenção com novos cliques em sua rede social. Ela surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos usando roupa de banho cavada, que revelou uma tatuagem secreta.

De frente e de costas, a famosa se exibiu no espelho diferente e esbanjou seu corpo sarado, conquistado muito esforço na academia. De maiô bem aberto na região da virilha, a jovem mostrou a tatuagem que tem no local. A arte de flores ficou em evidência após a escolha da artista em experimentar roupa com corte diferenciado. "Férias", celebrou Mel Maia, que recentemente encerrou suas gravações como Guida na novela Vai na Fé.

